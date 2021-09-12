شيوخ طوارق ليبيا يشرفون على تأهيل مدرسة بركت بغات

أشرف مجلس شيوخ وقبائل طوارق ليبيا على إعادة تأهيل مدرسة بركت الثانوية ببلدية غات، بالتنسيق مع المجلس التسييري، ودعم من الإمارات العربية.

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