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شيوخ طوارق ليبيا يشرفون على تأهيل مدرسة بركت بغات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أشرف مجلس شيوخ وقبائل طوارق ليبيا على إعادة تأهيل مدرسة بركت الثانوية ببلدية غات، بالتنسيق مع المجلس التسييري، ودعم من الإمارات العربية.

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قناة ليبيا

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