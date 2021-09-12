الجزائر والكونغو تبحثان الأوضاع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2021

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بصفته المبعوث الخاص للرئيس عبد المجيد تبون، مع رئيس الكونغو، دونيس ساسو نغيسو عددا من الموضوعات بينها الأوضاع في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن الجانبين بحثا خلال لقائهما السبت في برازافيل الأوضاع السائدة في ليبيا وأطلع الوزير الرئيس ساسو نغيسو الذي يتولى رئاسة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، بالنتائج الرئيسية للاجتماع الوزاري للدول المجاورة لليبيا والمنعقد مؤخرا بالجزائر العاصمة وكذا أفق عمل مشترك للبلدين لأجل انجاح مسار الخروج من الأزمة والمصالحة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مسائل السلم والأّمن في إفريقيا، وبالأخص الأوضاع السائدة في فضاء الساحل والصحراء.