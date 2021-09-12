مكافحة الأمراض: تسجيل 1443 إصابة بفيروس كورونا و17 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1443 إصابة بفيروس كورونا، أمس السبت، و1903 حالات تعاف، و17 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في تحديثه اليومي، بأن مختبراته استقبلت 6759 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 5316 عينة، فيما تأكدت إصابة 1443 عينة موجبة، منها 1230 جديدة و213 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 21.3%.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 323 ألفًا و930 إصابة، منها 81 ألفًا و838 حالة نشطة، بينما تعافى 237 ألفًا و665 حالة، وسجل المركز 4427 حالة وفاة.

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