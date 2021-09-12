موظفو الأمن المحالون إلى خارج الملاك ببني وليد يطالبون برواتبهم

نظم موظفو الأمن العام في بني وليد المحالون لخارج الملاك الوظيفي وقفة احتجاجية، طالبوا الحكومة خلالها بإلغاء قرار وزير الداخلية القاضي بإيقاف رواتب نحو أربعة وعشرين ألف موظف، إضافة إلى إلغاء جميع القرارات المجحفة بحقهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا