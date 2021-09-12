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موظفو الأمن المحالون إلى خارج الملاك ببني وليد يطالبون برواتبهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم موظفو الأمن العام في بني وليد المحالون لخارج الملاك الوظيفي وقفة احتجاجية، طالبوا الحكومة خلالها بإلغاء قرار وزير الداخلية القاضي بإيقاف رواتب نحو أربعة وعشرين ألف موظف، إضافة إلى إلغاء جميع القرارات المجحفة بحقهم.

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قناة ليبيا

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