بالصور.. طوابير لإصدار الشهائد الصحية والحصول على قروض الزواج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2021

أظهرت صورا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الشباب والفتيات يصطفون في طوابير طويلة أمام المراكز الطّبيّة لإصدار شهائد صحيّة لعقد الزواج بعد الموافقة على قروض ماليّة بقيمة 40 ألف دينار للتشجيع على الزواج.

وأعلن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، عن تقديم منحة دعم الزواج بقيمة 40 ألف دينار مناصفة لكل شاب وشابة.

وأعلن وزير الشباب فتح الله الزني، قبل اسبوع بدء التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج المعلنة بمبادرة رئيس الحكومة

وبين الوزير أن “المبادرة مقيدة فقط بمعيار السن للشباب، فالأكبر سنًا لديهم الأولوية”، وأضاف “لكن المخصصات المالية لصندوق دعم الزواج كافية مقارنة بالنسبة المئوية لزواج الليبيين سنويًا”، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف 50 ألف شاب وشابة.