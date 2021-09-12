عمومية «ناجيكو»: اعتماد الحسابات الختامية لعامي 2012 و2013 وزيادة رأسمال الشركة

قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي «ناجيكو»، في اجتماعها اليوم الأحد، زيادة رأسمال الشركة وشطب أصولها المفقودة. فيما اعتمدت الجمعية العمومية العادية الحسابات الختامية للشركة لعامي 2012 و 2013.

انعقد الاجتماعان بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، برئاسة مصطفى صنع الله، وأعضاء الجمعية العمومية والمختصين من المؤسسة العماري محمد وأبو القاسم شنقير وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة «ناجيكو» الدوكالي سالم، وأعضاء لجنة الإدارة محمد قريميدة، وعيسى يوسف، والمختصين من الشركة، بحضور المراجع الخارجي معتوق العود، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، حسب بيان صادر على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على موقع «فيسبوك».

وقالت المؤسسة إن اجتماع الجمعية العمومية للشركة تناول مناقشة الحسابات الختامية لعامي 2012 و2013، وقام المراجع الخارجي بسرد تقريره المتعلّق بالميزانية العامة للشركة، وبعد التداول تقرر «اعتماد الحسابات الختامية للشركة عن السنوات المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات المراجع الخارجي بالخصوص».

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