الولايات المتحدة و 4 دول أوروبية تعلن دعمها لقانون انتخاب الرئيس

ليبيا-العنوان

أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، مؤكدة أنه خطوة هامة نحو إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

ودعت السفارات في بيان مشترك، اليوم الأحد، الجهات الفاعلة في ليبيا بضرورة الانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت السفارات التزامها بمشاركة كاملة وهادفة للمرأة خلال الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.

ودعت السفارات الجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضرورة الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة تنفيذ العقوبات الدولية ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار وكل من يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقل نجاح الانتقال السياسي في ليبيا بما فيها تقويض الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، داعية كافة الأطراف إلى احترام نتائجها.