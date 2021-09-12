مصدر لـ218: تغيير موعد اجتماع “لوزان”.. والأجندة تمس مقترح الانتخابات

كشف مصدر لـ218 عن تغيير موعد اجتماع لوزان، الذي سيجمع 51 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، من يوميْ 18 و19 سبتمبر إلى يومي 15 و16 من ذات الشهر.

وعلمت 218 أن جلسة اليوم الأول ستنطلق تحت عنوان “إنقاذ خارطة الطريق”، وستتمحور حول سبل الدفع نحو “ترميم” الخارطة وطرح التنازلات المطلوبة من الأطراف المعنية.

وفي اليوم الثاني، سترتكز المشاورات حول يوم 24 ديسمبر ومدى أهميته لدى الشارع فيما لو تم تجاوزه، من زاوية المخاطر والمخاوف المحتملة، ومن المنتظر أن يصدر في نهاية اللقاء بيان ختامي.

ورجحت مصادر متطابقة لـ218 وجود رغبة للدفع نحو انتخابات برلمانية وتأجيل الرئاسية لتجاوز قدسية 24 ديسمبر، وهي خطوة مشابهة للمقترح الأمريكي المسرب حول إجراء انتخابات برلمانية ونصف رئاسية.

ويُثير هذا التحرك التساؤلات حول دور وعلاقة مركز الحوار الإنساني “HD” بمثل هذه الخطوة الحساسة، والتي تعزّز من مخاوف الانقسام وتعثّر إجراء انتخابات 24 ديسمبر.

يُشار إلى أن “218”، كانت قد علمت بلقاء تمهيدي لاجتماع “لوزان”، عقد في تركيا على مدار يوميْن مطلع الشهر الجاري؛ جمع ممثّلي عددٍ من الأحزاب، في مقدمتها “التغيير، العدالة والبناء، والجبهة الوطنية للإنقاذ”.

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