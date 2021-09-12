المنفي يؤكد ضرورة حل إشكاليات توفير الخدمات للمواطنين في أوجلة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2021

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة الإسراع في حل المختنقات التي تواجه بلدية أوجله ووضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات التي تحول دون توفير الخدمات للمواطنين في أوجلة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي اليوم الأحد، مع عميد بلدية أوجلة، أحمد محمد عيسى يترون، وعدد من أعضاء البلدية، وأعضاء مجلسها الاجتماعي، وذلك لمناقشة بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بعض القطاعات بالبلدية، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعبر عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي بأوجلة، عن امتنانهم لموقف المجلس الرئاسي الداعي للاهتمام بتوفير إحتياجات المواطنين في جميع البلديات، معربين عن دعمهم للمجلس، حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كافة مناطق ليبيا، وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وأشاد عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي، بمساهمة المجلس مؤخراً في الإفراج عن عدد من السجناء، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، ودعوتهم، للاستمرار في الإفراجات، بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.