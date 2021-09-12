مجلس الوزراء يناقش ملاحظات جلسة استجواب الحكومة

بحث مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس، ملاحظات جلسة استجواب البرلمان للحكومة، حول أداء وعمل وزراء الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة عدد من المواضيع والملفات الخدمية، بينها متابعة سير عمل الشركة العامة للكهرباء في ظل استمرار عمليات طرح الأحمال لساعات طويلة، إلى جانب الملفات المتعلقة بجائحة كورونا.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء الماضي، جلسة مطولة لاستجواب الحكومة، بحضور رئيسها وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات، اضطر المجلس لرفعها وتأجيلها ليوم غد الاثنين، لمناقشة وتدارس مجلس النواب لما ورد في ردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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