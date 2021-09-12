الليبي للاستشعار عن بعد: 10 أيام تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2021

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اليوم الأحد انتهاء فصل الصيف بعد عشرة أيام.

وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد في بيان له أن الكُرة الارضية ستكون يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م على موعد مع الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار، حيثُ يُعتبر هذا اليوم البداية الفلكية لفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الربيع في النصف الجنوبي من الكُرة الارضية.

وبين المركز الليبي للاستشعار عن بعد أن ظاهرة الاعتدال الموسمي من الظواهر الفلكية الهامة، حيث يعتمد عليها سكان الكرة الأرضية لمعرفة التغيرات المناخية، وفي الاعتدال الخريفي يمكن تحديد اتجاه الشرق والغرب بدقة متناهية وقت شروق الشمس وغروبها، لأن الشمس تشرق من نقطة الشرق تمامًا، وتغرب في نقطة الغرب تمامًا، ويختفي ظلها تمامًا عند خط الاستواء وفي ذلك اليوم ستشرق الشمس على تمام الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب على تمام الساعة 7:03 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الغرب الأصلية، حيث سيبلغ طول النهار 12 ساعة و7 دقائق و56 ثانية.

وأكد المركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن طول فصل الخريف لهذا العام سيبلغ 89 يوماً تقريباً.