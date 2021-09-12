مكتب النائب العام يعلن ضبط مرتكب واقعة احتجاز مصريين وتعذيبهم في طرابلس

ليبيا-العنوان

أعلن مكتب النائب العام في طرابلس، القبض على مرتكب واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية، مشيرة أنه أنزل بهم صنوف التعذيب لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي وثقت مشاهد التعذيب.

وأوضح المكتب في بيان له، أن النائب العام، الصديق الصور، وجه وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة، وبعد تحديد هوية مرتكب الواقعة والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الحاج الحكيم” بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية تم رصد وإلقاء القبض عليه.

وقال المكتب أنه بعد الاستماع إلى أقواله باشرت نيابة العجيلات الابتدائية إجراء استجوابه؛ وقد أسفر ذلك على إثبات واقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة.

وقال المكتب، “إن إجراءات التحقيق أسفرت عن إثبات واقعة انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار”.

وأكد المكتب أن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيا وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.