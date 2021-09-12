زليتن | ضبط كمية من الخمور المحلية والمستوردة بأحد المنازل بمنطقة القزاحية

ليبيا- قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أمس السبت إن معلومات وردت لقسم البحث الجنائي زليتن مفادها وجود مصنع خمور بأحد المنازل بمنطقة القزاحية بمدينة زليتن.

أعضاء إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وأعضاء البحث الجنائي زليتن باشروا بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في عمليات البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومة، وتم إخطار النيابة العامة، وأخذ الأذن والمباشرة في الإجراءات القانونية.

وأضافت الوزارة: “تمت مداهمة المنزل وضبط المدعو (ح. م. د) وكذلك شخص آخر تشادي الجنسية وفتاة ليبية، ومن خلال التفتيش من قبل النيابة العامة تم ضبط كمية من الخمور المحلية والمستوردة تقدر بحوالي 1200 لتر، بالإضافة إلى ضبط أدوات تصنيع الخمور”.

وأكدت الوزارة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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