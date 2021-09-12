مفوضية الانتخابات تعلن تسلمها قانون انتخاب رئيس الدولة

ليبيا –العنوان

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، تسلمها القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

في وقت سابق كانت قد حثت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الجهات الليبية الفاعلة على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021.

وكان قد أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، في 9 سبتمبر، أن المجلس أرسل قانون انتخاب رئيس الدولة إلى مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.