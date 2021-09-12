“مفوضية الانتخابات” تستلم رسمياً قانون انتخاب الرئيس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استلامها رسمياً للقانون رقم (1) لسنة 2021، الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وكانت المفوضية قد طالبت مجلس النواب في وقت سابق، بسرعة إصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر، مؤكدة في الوقت نفسه قدرتها وجاهزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وكان مجلس الدولة قد دعا في بيان له المفوضية، إلى الامتناع عن استلام القانون الذي عده المجلس أُحاديا وغير مقبول.

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