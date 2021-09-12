رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد وأعضاء بلدية أوجلة ومجلسها الاجتماعي

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي اليوم الأحد، عميد بلدية أوجلة، السيد “أحمد محمد عيسى يترون”، وعدد من أعضاء البلدية، وأعضاء مجلسها الاجتماعي، وذلك لمناقشة بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بعض القطاعات بالبلدية، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في حل كل المختنقات التي تعاني منها البلدية، ووضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات التي تحول دون توفير الخدمات للمواطنين في أوجلة.

وعبر عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي بأوجلة، عن امتنانهم بموقف المجلس الرئاسي الداعي للإهتمام بتوفير إحتياجات المواطنين في جميع البلديات، معربين عن دعمهم للمجلس، حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الإستقرار في كافة مناطق ليبيا، وصولاً لإجراء الإستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وفي سياق متصل، أشاد عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي، بمساهمة المجلس مؤخراً في الإفراج عن عدد من السجناء، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، ودعوتهم، للإستمرار في الإفراجات، بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال