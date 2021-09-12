مخاوف الشارع الليبي من جلسة غد وتوقعاته بشأن مصيرها

يوم واحد والساعات القادمة ستضعنا في مرمى جلسة مرتقبة لمجلس النواب غدا الإثنين، في إطار التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أحيلت من مجلس النواب للحكومة، وهنا يتساءل المواطن الليبي:عن مصير جلسة المجلس القادمة، وكيف سيكون النظر في ردود الحكومة.

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