بيان أوروبي أمريكي يشيد بإصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات الرئيسية

أشادت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالتقدّم المحرَز وإعلان مجلس النواب قانون الانتخابات الرئيسية.

السفارات الأوروبية الأمريكية، وفي بيانها الذي طالعته قناتنا، حثت كلَّ الجهات الفاعلة في ليبيا على ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية النزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت في بيان لها أنه على الجميع إدراك أن الوقت حان للمشاركة وإكمال الإطار القانوني للانتخابات مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين.

يذكر أن مجلس النواب قد صادق على قانون رقم واحد لسنة2021، المتعلق بانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، و إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص في ليبيا.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

