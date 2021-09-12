وزير المالية: ندعو الحكومة لاعتماد الميزانية للإفراج عن مرتبات الموظفين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2021

دعا وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، مجلس النواب لاعتماد الميزانية لتحقيق أهداف الحكومة التي من بينها الإفراج عن مرتبات جميع الموظفين الذين لم يتسلموا مرتباتهم.

وبين المبروك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد أن الحكومة ناقشت الإفراجات عن مرتبات سبعة عشر ألف وخمسمئة موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية كدفعة أولى.

وأضاف المبروك أنه الميزانية تضمنت تخصيص 700 مليون دينار لتغطية الإفراجات المالية الجديدة لموظفي الدولة المتوقع أن يصل عددهم لـ58 ألف و287 موظف إلا أن تأخر اعتمادها أعاق الإفراج عن المرتبات إلا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه وجه بالإسراع في الإفراجات المالية التي ستقوم الوزارة بإتمام إجراءاتها ثم إحالتها لمجلس الوزراء لتوفير الأموال لهذه اللازمة.