عمداء طرابلس وجنزور والزاوية يدعون لإنهاء المركزية

أكد عمداء بلديات أبوسليم وحي الأندلس وسوق الجمعة وطرابلس المركز وجنزور والزاوية في بيان لهم، تعليقاً على اعتراض أحد أعضاء مجلس النواب في جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمام مجلس النواب بطبرق على الإجراءات المتعلقة بنقل بعض الاختصاصات للبلديات، على ضرورة إنهاء المركزية ودعم البلديات من خلال عملية نقل الاختصاص .

وأشار العمداء إلى ما أسموه فشل تجربة المركزية في إدارة الأموال العامة، مُبدين استغرابهم في الوقت ذاته من تصرفات بعض أعضاء مجلس النواب.

ودعا العمداء الأجهزة الرقابية لمتابعة إجراءات نقل الاختصاصات، واتخاذ الإجراءات حيال المعرقلين وتنفيذ القوانين واللوائح الصادرة.

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