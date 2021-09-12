اكتمال الامتحانات النهائية بكلية طب الأسنان بسبها عقب تأجيلها

تعطلت الامتحانات النهائية بكلية طب الأسنان في مدينة سبها لأكثر من مرة نتيجة جائحة كورونا، قبل أن تكتمل مؤخرا لتستأنف الكلية المسيرة التعليمية لكل السنوات الدراسية، إذ جرت الامتحانات بشقيها النظري والعملي بعد تأجيل استمر أكثر من 5 أشهر.
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قناة ليبيا
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