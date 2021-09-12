مؤسسة النفط تناقش تكليف «ديلويت» مراجعة شركتي «مليتة» و«أجوكو»

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع مسؤولين من شركة المراجعة المالية الدولية «ديلويت»، «الإجراءات اللازمة للقيام بتكليف شركة ديلويت للقيام بمراجعة شركة مليتة وشركة الخليج العربي للنفط والاستفادة من خبرتها في هذا المجال»، وفق المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي في إطار «ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة وتطوير العمل بقطاع النفط» في إطار اهتمامها وحرصها على تحقيق الشفافية والتزام مبدأ الحوكمة في القطاع.

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وحضر الاجتماع من مسؤولي شركة «ديلويت» كل من روبرت هانالون وحسن الرايس ومحمد جويلي، ومن جانب المؤسسة الوطنية للنفط مدير عام المالية بالمؤسسة أبوالعيد أحمد سالم.

وسبق لشركة المراجعة المالية الدولية «ديلويت» أن تولت مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في عملية أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقدمت تقريرها بالخصوص للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية قبل أسابيع.

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