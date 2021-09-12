تقرير إقليمي عن أهداف التنمية المستدامة في بلدان النزاع العربية منها ليبيا

أطلقت جامعة الدول العربية تقريرها الإقليمي، لرصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية التي تشمل الأردن والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان وسوريا ولبنان، وتمت صياغة التقرير تحت مظلة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي التابعة لجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري، إضافة إلى مشاركة فريق عمل إقليمي ضم شركاء تابعين للأمم المتحدة وخارجها.

ويُسلط التقرير ضمن النتائج التي توصل إليها الضوء على إطار العمل المتكامل، لرصد أهداف التنمية المستدامة داخل الدول التي تواجه تحديات معقدة ومتكررة في كثير من الأحيان، بمحاكاة الركائز الخمسة لخطة ،2030 والتي تدعو إلى التنفيذ المتكامل لربط الأطر الخاصة بالتنمية والسلام ومعالجة أوجه الضعف والقضاء على الإقصاء، وهما أمران أساسيان لرصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان المتأثرة بالنزاعات.

وبحسب التقرير فإن جامعة الدول العربية تعمل على إنشاء آلية تنسيق بدعم من فريق تقني، يتألف من شركاء تابعين للأمم المتحدة ومن خارجها، للتغلب على الصعوبات التي تواجه البلدان المتأثرة ودعم تحديد الأولويات الخاصة بكل بلد، وتنسيق الجهود لإضفاء الطابع المحلي على خطط التنمية الوطنية، ومعالجة التحديات المترابطة للفقر والضعف وعدم المساواة والاستبعاد والنزوح.

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