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ورشة عمل حول الحلول البديلة للعقوبات السالبة للحرية بصرمان

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم المجلس العلمي الأكاديمي صرمان، بالتعاون مع منظمة المحامية الليبية، ومركز الدراسات والأبحاث الإنسانية مدى بدولة المغرب، ورشة عمل حول الحلول البديلة للعقوبات السالبة للحرية بعنوان: مقاربة في ضوء السياسة الجنائية الحديثة.

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قناة ليبيا

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