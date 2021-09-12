ورشة عمل حول الحلول البديلة للعقوبات السالبة للحرية بصرمان

نظم المجلس العلمي الأكاديمي صرمان، بالتعاون مع منظمة المحامية الليبية، ومركز الدراسات والأبحاث الإنسانية مدى بدولة المغرب، ورشة عمل حول الحلول البديلة للعقوبات السالبة للحرية بعنوان: مقاربة في ضوء السياسة الجنائية الحديثة.
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قناة ليبيا
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