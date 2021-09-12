مرحبا بالبيان الأوروبي الأمريكي.. نورلاند: الوقت حان لاتمام الإطار الانتخابي في ليبيا

ليبيا –العنوان

رحب سفير الولايات المتحدة الأمريكية، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالبيان المشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة التي أعلنت من خلاله دعم قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

ودعا نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر موقعها بتوتير، كافة الأطراف الليبية الفاعلة أن تعترف بأن الوقت قد حان لإطلاق واتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي.

وكانت قد أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، مؤكدة أنه خطوة هامة نحو إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

ودعت السفارات في بيان مشترك، اليوم الأحد، الجهات الفاعلة في ليبيا بضرورة الانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت السفارات التزامها بمشاركة كاملة وهادفة للمرأة خلال الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.

ودعت السفارات الجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضرورة الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة تنفيذ العقوبات الدولية ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار وكل من يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقل نجاح الانتقال السياسي في ليبيا بما فيها تقويض الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، داعية كافة الأطراف إلى احترام نتائجها.