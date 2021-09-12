المنفي يناقش مع عميد بلدية أوجلة توفير الخدمات للمواطنين

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بعميد بلدية أوجلة أحمد عيسى يترون، وعدد من ممثلي البلدية، لمناقشة صعوبات تقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات بالبلدية، وتذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعبّر المنفي، خلال اللقاء الذي عُقد ظهر اليوم الأحد، عن عزمهِ الإسراع في حل كل المختنقات التي تعاني منها البلدية، ووضع حلول عاجلة للعراقيل كافة، التي تحول دون توفير الخدمات للمواطنين في أوجلة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن وفد بلدي أوجلة، تأييدهم لموقف المجلس الرئاسي الداعي للاهتمام بتوفير احتياجات جميع البلديات، معربين عن دعمهم للمجلس، حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كافة مناطق ليبيا، وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

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