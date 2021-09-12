ليبيا

المغرب – بوابة إفريقيا الإخبارية |

12 September, 2021

أكدت مصادر متطابقة، أن اجتماعا سيعقد غدا الاثنين، بمقر وزارة الخارجية المغربية، يتعلق بالملف الليبي .

ويرتقب أن يستقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمقر الوزارة، غدا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش..

وسيكون اللقاء المنتظر، مناسبة لمناقشة الجهود المغربية من أجل المصالحة الليبية، كما يناقش خلال اللقاء بشكل خاص، موضوع تجاوز العراقيل التي تحول دون تنظيم الانتخابات في ليبيا، نهاية العام الحالي.

وتؤكد المصادر ،أن هناك إجماع على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات تسمح الليبيين باختيار ممثليهم في البرلمان ورئيس يحكم البلاد ذو شرعية شعبية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، قد حذر، من أن الإخفاق في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر قد يجدد الانقسام والصراع، ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد البلد الغني بالنفط، بعد عقد من الاضطرابات.

وقال يان كوبيتش أمام مجلس الأمن إن «إجهاض حملة الانتخابات سيكون بالنسبة للكثيرين، إشارة إلى أن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد».