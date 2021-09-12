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السفارات الغربية تحث الليبيين على الالتزام بانتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حثت سفارات الدول الغربية في ليبيا جميع الجهات المحلية الفاعلة بالالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، في 24 ديسمبر على النحو المحدد، في خارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي.

واعتبرت سفارات كلّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وجهود المفوضية المستقلة لانتخابات في هذا الصدد اعتبرتها خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات، مؤكدة أن الوقت قد حان للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين.

وأشاد البيان بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية والاستعدادات الأمنية المختلفة، معربين على استعدادهم لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم في تنظيم الانتخابات.

وحذر البيان في الوقت نفسه منتهكي حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، ومهددي السلام والاستقرار و الأمن، والساعيين لعرقلة الانتخابات المقبلة بالعقوبات الأممية.

يذكر أن هذا البيان المشترك يأتي على خلفية تصاعد التوتر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على خلفية صدور قانون انتخاب الرئيس، وسط مخاوف من تأثير ذلك على مسار خارطة الطريق والانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.

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قناة 218 الليبية

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