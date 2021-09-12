في اجتماع مجلس الوزراء .. الدبيبة: خدمة الشعب الليبي شرف علينا تحمله جميعًا لإنجاز أهم الاستحقاقات

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، اجتماعه العادي السادس للعام 2021 برئاسة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة “.

وافتتح رئيس الحكومة الاجتماع بكلمة أوضح فيها؛ أن الاجتماع سيناقش عدد من المواضيع والملفات الهامة التي تخص توفير الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وكذلك مناقشة العديد من المشاريع الهامة خصوصا في موضوع الكهرباء والطرق والإنشاءات والتي تتطلب المناقشة واتخاذ القرارات بشأنها من قبل مجلس الوزراء.

كما سيناقش الاجتماع – بحسب الدبيبة – ملاحظات أعضاء مجلس النواب، وبيانات الرئاسة، وموضوع الأعلاف والبذور لأهميته بالنسبة للمربين وأصحاب المزارع بعد عام الجفاف الماضي.

وأعتبر رئيس الحكومة في كلمته في الاجتماع أن خدمة الشعب الليبي شرف علينا تحمله جميعًا لإنجاز أهم الاستحقاقات.

وأعلن ” الدبيبة ” بدء اجتماع مجلس الوزراء السادس لعام 2021 وفق البنود المطروحة وهي: البند الأول -اعتماد جدول أعمال السابق- البند الثاني اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس . (وال)

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