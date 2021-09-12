المفوضية العليا للانتخابات تستلم قانون انتخاب الرئيس رسميا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استلامها رسميا القانون الأول لعام ألفين وواحد وعشرين الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وقالت المفوضية إن القانون يتضمن سبعا وسبعين مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

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