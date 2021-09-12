في مراسلة للدبيبة.. المنفي يستنكر إعفاء “المنقوش” عددا من السفراء ورؤساء البعثات من مناصبهم

أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استنكاره لقيام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإعفاء عدد من السفراء ورؤساء البعثات، بعد قراراتها بإعفاء عدد ممن انتهت فترة عملهم وعلى رأسهم صالح الشماخي مندوب ليبيا في الجامعة العربية.

وبعث المنفي مراسلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قال خلالها: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج هو اختصاص للمجلس الررئاسي مجتمعا دون غيره ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاوم الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في مراسلته، أن إعفاء رؤساء البعثات لأي سبب كان يبنى أساسا على التشريعات الوطنية المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي وقوانين الخدمة العامة وفق أصول وقواعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

واعتبر المنفي أن الطريقة التي اتبعتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في إنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تعد بنظر الدول محل اعتمادهم سحبا لهم بإجراء أحادي الجانب واستفزازيا، كردفا: “وسنقوم بتجنب الوقوع فيه”.