في مراسلة للدبيبة.. المنفي يستنكر إعفاء “المنقوش” عددا من السفراء ورؤساء البعثات من مناصبهم

أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استنكاره لقيام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإعفاء عدد من السفراء ورؤساء البعثات، بعد قراراتها بإعفاء عدد ممن انتهت فترة عملهم وعلى رأسهم صالح الشماخي مندوب ليبيا في الجامعة العربية.
وبعث المنفي مراسلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قال خلالها: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج هو اختصاص للمجلس الررئاسي مجتمعا دون غيره ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاوم الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي في مراسلته، أن إعفاء رؤساء البعثات لأي سبب كان يبنى أساسا على التشريعات الوطنية المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي وقوانين الخدمة العامة وفق أصول وقواعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
واعتبر المنفي أن الطريقة التي اتبعتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في إنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تعد بنظر الدول محل اعتمادهم سحبا لهم بإجراء أحادي الجانب واستفزازيا، كردفا: “وسنقوم بتجنب الوقوع فيه”.
وأضاف أن الأعراف الدبلوماسية تستوجب قيام من أعفي من رؤساء البعثات أو أبلغ بنهاية فترة عمله القيام بإجراءات التوديع المتعارف عليها والتي تتوج بمقابلة رئيس الدولة أو رئيس المنظمة محل الاعتماد ونقل رسائل جوابية من رئاسة الدولة إليه بشكل مباشر ناهيك عن زيارة الوزراء والسفراء الآخرين بالدولة وحتى لايعد إجراء عقابيا أو احتجاجيا من قبل الدولة الليبية على الدولة المضيفة.
وتابع المنفي: “في هذا الصدد يؤمل مخاطبة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن مخاطبتكم أولا بشأن أي إجراء يخص من انتهت فترة عملهم بالخارج أو ارتكبوا مخالفات قانونية تستوجب العودة بهم وإحالته بشكل رسمي حتى يتسنى للمجلس الرئاسي اتخاذ القرار المناسب حيالهم”.
واستكمل رئيس المجلس الرئاسي: “عليه فإن كافة الإجراءات الصادرة بالمخالفة لما سبق من قبل وزارة الخارجية بشأن تبليغ عدد من رؤساء البعصات بإنهاء خدماتهم تعد باطلة بحكم القانون وتعتبر هي والعدم سواء ولا يعتد بها وعلى من يخاطب بتلك الإجراءات الاستمرار في أداء واجباته والقيام بأعماله بشكل اعتيادي وسيقوم المجلس الرئاسي إذا اقتضى الأمر بمخاطبة الدول المعنية بشأن ما تقدم”.
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