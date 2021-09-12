الهندسة العسكرية تنعى مقتل اثنين من منتسبيها

نعى مكتب التوثيق والإعلام بإدارة الهندسة العسكرية، مقتل اثنين من منتسبيها إثر انفجار لغم بمنطقة عين زارة.

وجاء في بيان النعي الصادر عن المكتب عبر حسابه على الفيسبوك، أن رئيس عرفاء وحدة “أنور عبد الله” و”محمود الدكام”، التابعين لمفارز إدارة الهندسة العسكرية لإزالة الألغام والمفخخات ومخلفات الحروب، قد لقيا مصرعهما إثر إصابتهما بانفجار “لغم مفخخ” وهم يأدون واجبهم بإزالة الألغام والمفخخات الموجودة بمنازل المواطنين، بمنطقة عين زارة القبايلية.

يُذكر أن إدارة الهندسة العسكرية تقوم بعمليات إزالة الألغام ومخلفات الحروب في مناطق النزاع، وكانت قد نعت العديد من منتسبيها الذين يعملون في ظل نقص الإمكانات والتدريب.

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