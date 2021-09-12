السويحلي مهاجماً كوبيش: أنت خرجت عن صلاحيات البعثة وخرقت خارطة الطريق

اعتبر رئيس ما يسمى “المجلس الاستشاري” السابق، عبدالرحمن السويحلي، أن الإحاطة التي تقدم بها يان كوبيش رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا خرق جسيم لخارطة الطريق وخروج كامل عن صلاحيات البعثة.

السويحلي، وفي تغريدة له عبر تويتر، قال: “إن ‏إحاطة كوبيش خرق جسيم لخارطة الطريق وخروج كامل عن صلاحيات البعثة”.

وأضاف: “المتطلبات الدستورية والقانونية للانتخابات لها مساراتها المحددة بدقة ولا يمكن قبول تجاوزها إذا أردنا فعلا تحقيقها”.

واختتم تغريدته بالقول: “غير ذلك نفق مسدود يؤدي لتفاقم الاستقطاب وتهديد مؤكد للاستقرار وإفشال لعملية انتخابية مقبولة النتائج”.

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