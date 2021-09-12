انطلاق حملة تطعيم استثنائية ضد فيروس «كورونا» بمناطق جبل نفوسة

انطلقت، الأحد، الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في مناطق جبل نفوسة، والتي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث كانت البداية بمدينة غريان.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبر صفحته على «فيسبوك» إن «العيادة المتنقلة التابعة للمركز وسط المدينة استقبلت المواطنين لتلقي التطعيم ضد كورونا وكان الإقبال جيدا»، مشيرًا إلى أنه جرى «توزيع الملصقات والمطويات الخاصة بالتوعية والتثقيف حول فوائد التطعيم للتقليل من انتشار الفيروس».

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وأشار المركز إلى أن العمل يستمر في العيادة المتنقلة على فترتين الصباحية والمسائية، لافتا إلى أن «هذه الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس تستمر لمدة أربعة أيام في مدن ومناطق جبل نفوسة لكل المواطنين والمقيمين لزيادة المناعة والحد من انتشار الجائحة».

أعلن المركز تسجيل 1443 إصابة بفيروس «كورونا» السبت، و1903 حالات شفاء، و17 حالة وفاة. كما أكد انخفاض متوسط حالات الوفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، إلى 17 حالة يوميا، بنسبة 29%، بينما شهدت المنطقة الشرقية زيادة في نسبة حالات الإصابة من 20% إلي 56%.

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