موسع .. حكومة الوحدة تُعلن البدء في تنفيذ عدد من المشاريع بعدد من القطاعات

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، اجتماعه العادي السادس للعام 2021 برئاسة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة “، بحضور وزراء الحكومة والوكلاء .

وناقش المجلس خلال هذا الاجتماع؛ عدد من المواضيع والملفات الخدمية، ومتابعة التطورات المتعلقة بجائحة كورونا، وبيانات الرئاسة، ومناقشة بعض المشروعات بالإضافة إلى اعتماد جدول أعمال اجتماعه السابق .

وتوضيحًا لكل ما تم تداوله في الاجتماع؛ عقد الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة مساء اليوم مؤتمرًا صحافيًا، بمشاركة وزيرا المالية والخدمة المدنية؛ اللذين قدما في مستهل المؤتمر توضيحًا حول آ خر المستجدات فيما يتعلق بالإفراجات على مرتبات الموظفين التي لم تمنح لبعضهم منذ العام 2015 .

وحول برنامج عودة الحياة؛ الذي أعلنت عنه الحكومة لإعادة تدوير عجلة التنمية في القطاعات الخدمية كافة؛ أوضح حمودة أن مجلس الوزراء أعطى الإذن خلال الاجتماع؛ للبدء في تنفيذ مجموعة من التعاقدات في قطاعات الإسكان والمواصلات .

فيما يتعلق بقطاع المواصلات؛ تمت الموافقة على البدء في صيانة طريق السبيعة الهيرة، وإنشاء جسر علوي ببوابة الجبس وتطوير طريق نالوت غدامس وتنفيذ ازدواج الطريق الساحلي طبرق أمساعد بمسافة 130 كيلو متر، وإنشاء أربع جسور بطريق مصراته وصيانة وتطوير طريق أوباري غات وأجدابيا وجالو.

وفي قطاع الإسكان والمرافق؛ أوضح حمودة أن مجلس الوزراء منح الإذن للتنفيذ مشاريع عديدة بينها تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي سبها وأجدابيا، وتنفيذ عدد من الجسور بمدينة بنغازي، وصيانة المساكن الشعبية بتاورغاء، وتنفيذ جسر خرساني في بئر أسطى ميلاد، وطريق الشط قرب مستشفى القلب بتاجوراء .

وحول ما تم مناقشة في قطاع الثروة الزراعية؛ فقد أوضح حمودة أن مجلس الوزراء أعطى الإذن لتغطية المستحقات المالية لتوريد البدور والأعلاف استعدادًا لموسم الحرث.

وأعلن حمودة أن ليبيا قد وردت أكثر من 2 مليون جرعة لمكافحة فيروس كورونا، وافتتحت العديد من مراكز التطعيم في المدن الليبية ورفعت جاهزية المراكز السابقة .

وكشف حمودة عن تسجيل عزوف من المواطنين؛ لتلقي جرعات التطعيم لمكافحة وباء كورونا وان وزارة الصحة سجلت والحمد الله انخفاضًا في عدد الوفيات في أرجاء البلاد كافة .

وحول تنفيذ برنامج دعم صندوق الزواج؛ أكد حمودة أن حوالي 400 شابًا وشابة، تحصلوا على الموافقات لدعمهم ماليًا في إطار برنامج دعم الزواج الذي أقرته الحكومة .

وحول انتخابات المجالس البلدية؛ فقد أكد حمودة أنه تم الموافقة على إقرار نظام الانتخابات بنظام القائمة استجابة للطعون الذي حدثت في بعض البلديات . (وال)

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