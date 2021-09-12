وزيرة العدل: سندعم المحاكم والشرطة القضائية حتى يتمكنوا من أداء عملهم بالشكل المطلوب

عقد نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس، اجتماعاً مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم.
وناقش أبوجناح، مع وزيرة العدل، وضع السجناء والسجون في جميع أنحاء البلاد عامة والمنطقة الجنوبية خاصة، إضافة إلى أهم احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها.
ودعا أبوجناح خلال اللقاء إلى تفعيل كافة المؤسسات القضائية، كما رحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن عدد من المسؤولين بالنظام السابق من قبل حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً هذه الإفراجات بداية لتحقيق المصلحة الوطنية في البلاد.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل دعم المحاكم والشرطة القضائية وتلبية احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم بالشكل المطلوب، وتوفير المحاكمة العادلة للمساجين.
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