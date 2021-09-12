مصر تتسلم 53 مهاجرًا من رعاياها ضُبطوا في ليبيا

أعلنت الخارجية المصرية تمكنها عبر سفارتها بطرابلس، من ترتيب عودة 53 شاباً مصرياً، كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير القانونية عبر البحر.

وأوضحت الخارجية في بيان لها على حسابها الرسمي في الفيس بوك، أن عملية التسفير تمت اليوم الأحد عبر طائرة خاصة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم وبتوجيهات من رئيس الجمهورية بحسب البيان.

من جانبه قدّم السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى الشكر للجهات الليبية المعنية، على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة المواطنين المصريين لأرض الوطن.

يُشار إلى أن مكتب النائب العام قد أعلن في وقت سابق القبض على المشتبه به في تعذيب مهاجرين مصريين، لابتزاز أهاليهم لدفع مبالغ مالية نظير حريتهم.

وتُعد ليبيا وجهة للمهاجرين غير القانونيين من مصر ودول جنوب الصحراء، القاصدين السواحل الأوروبية، حيث تشهد هذه الظاهرة تنامياً بسبب ضعف الأجهزة الأمنية، وتزايد نشاط تنظيمات الاتجار بالبشر في البلاد التي تعاني اضطرابات سياسية.

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