المشري: مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا وفق الاتفاق السياسي

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري ” اليوم الأحد، إن مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين؛ “شرط التشاور معنا وفق نصوص الاتفاق السياسي” .

وأضاف المشري – خلال كلمة له في جلسة للمجلس الأعلى للدولة بشأن قوانين الانتخابات – أن شرعية مجلس النواب الحالية؛ منبثقة عن الاتفاق السياسي “الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015” والإعلان الدستوري.

وشدد المشري على أن قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “ليس قانونًا توافقيًا ونرفضه بالصورة التي صدر بها”، دون تفاصيل عنه.

وأشار المشري إلى أنه على مجلس النواب؛ إقرار القوانين بالأغلبية الموصوفة 120 صوتًا، وهذا لم يحدث من خلال قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مؤخرًا .(وال)

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