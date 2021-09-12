حمزة: جريمة الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء عابرة للحدود

قال رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، إن “واقعة الاحتجاز والتعذيب جرت في مدينة العجيلات، وتم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الحاج حكيم ”وهو بالمناسبة مصري الجنسية“، في عملية أمنية جرت قبل حوالي 15 يومًا من الآن”.

وأضاف حمزة في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن “جريمة الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء عابرة للحدود، بدليل أن المتورطين بها من جنسيات مختلفة، وهناك صلات مع مجرمين في دول الجوار ودول الطوق الجنوبي لليبيا”.

وعبر رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، عن ارتياح المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان للدور الذي يضطلع به مكتب النائب العام في إطار مكافحة الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والاتجار بالأعضاء وبيعها، على الرغم من الظروف التي تمر بها ليبيا وقلة الإمكانيات، مشيداً بسرعة تعاطي النائب العام معها.

الجدير بالذكر أن مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، أعلن اليوم الأحد، القبض على المتهم الرئيسي في واقعة احتجاز وتعذيب مهاجرين من الجنسية المصرية.

وقال المكتب في بيان إنه نجح بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وهو المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ”الحاج حكيم“.

وأصدر النائب العام قرارا بحبس المتهم الحاضر احتياطيا، كما أمر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.

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