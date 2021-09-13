الزغيد: المفوضية العليا للانتخابات إستلمت من البرلمان قانون إنتخاب الرئيس بشكل رسمي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن قانون انتخاب الرئيس الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خطوة مهمة اتجاه الانتخابات، وإنه يؤيد هذا القانون المهم.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أن مجلس النواب ناقش عدة مرات في جلساته القانون.

وأضاف: “بعد الاطلاع على مواد القانون وتدوين الملاحظات أحيل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، وقامت بتعديل بعض المواد، وتم إصدار القانون بعد أن تم اعتماده من قبل رئيس وأعضاء المجلس”.

وأكد الزغيد أنه تم إرسال القانون إلى المفوضية العليا للانتخابات واستلمته بشكل رسمي.

وأردف: “بعض النواب لم يحضروا الجلسات خرجوا ببيان قالو فيه: إن القانون لم يعرض للتصويت. وأنا كزميل لهم لم أتغيب عن أي جلسة”، مؤكدًا أن القانون عرض على الأعضاء خلال الجلسات وتم التصويت عليه.

الزغيد أشار إلى أن قرار صادر منذ 2014 ينص بأن انتخاب رئيس الدولة يكون من الشعب بشكل مباشر.

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