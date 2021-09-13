“أبوجناح” يبحث وضع السجون مع وزارة العدل

دعا نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، إلى تفعيل كافة المؤسسات القضائية البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء أبوجناح مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس، بحثا فيه وضع السجناء والسجون في جميع أنحاء البلاد عامة والمنطقة الجنوبية خاصة، إضافة إلى أهم احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها الوزارة.

ورحّب أبوجناح بالإفراج عن عدد من المسؤولين بالنظام السابق من قبل حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً ذلك بداية لتحقيق المصلحة الوطنية في البلاد.

من جانبها، أكدت وزيرة العدل دعم المحاكم والشرطة القضائية وتلبية احتياجاتهم، حتى يتمكنوا من أداء عملهم بالشكل المطلوب، وتوفير المحاكمة العادلة للمساجين.

يُشار إلى أن وزارة العدل كانت قد أكدت عزمها مراجعة وضع الموقوفين في السجون، بعد إعلانها قفل السجون السرية.

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