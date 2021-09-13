حمودة: وتيرة التطعيم ليست بقدر استجابة الحكومة وجاهزيتها للتصدي للجائحة

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” الأحد، إن وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا؛ ليست بقدر استجابة الحكومة وجاهزيتها للتصدي لهذه الجائحة.

وأضاف “حمودة” – في مؤتمر صحفي – أن حملة التطعيم ضد كورونا؛ تشهد عزوف ملحوظ في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم توفر عدد كبير من اللقاحات، لكن نسبة المطعمين إلى هذه اللحظة بلغ 1200793، ومن تناول الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 120 ألف شخص.

وأشار “حمودة” إلى أن هناك تطور ملحوظ، حيث انخفض متوسط حالات الوفيات إلى ما دون 2 بالمائة، داعيا المواطنين إلى الإسراع والتقدم والمبادرة بأخذ اللقاح لأنه هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجائحة.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية عملت جاهدة لمكافحة جائحة كورونا وقامت بتوريد أكثر من مليوني جرعة لقاح وافتتحت عدد من مراكز التطعيم في مدينة طرابلس وبنغازي وسبها وعملت على الرفع من جاهزية عدد مراكز العزل وتوفير احتياجاتها واتخذت جملة من التدابير الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الجائحة. (وال)

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