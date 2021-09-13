قزيط: قانون إنتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب يصلح كنقطة انطلاق

أوضح عضو ما يسمى “مجلس الدولة الإستشاري” أبو القاسم قزيط، اليوم الإثنين، أن قانون إنتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب يصلح كنقطة انطلاق.

قزيط، وفي تصريحات خاصة لموقع “قناة ليبيا الحدث”، قال: “رئاسة مجلس النواب تعمدت إصدار قانون له عيوب واضحة حتى لا يمر ولا تتحمل مسؤولية عدم مروره وهي بذلك تتجنب الموجة الدولية العاتية التي تطالب بانتخابات بأي ثمن”، بحسب قوله.

وتابع: “رئاسة مجلس النواب فخخت بدهاء بالغ قانون الانتخابات حتى لا يمر وأول هذه الألغام المزروعة في القانون أنه صدر من رئاسة مجلس النواب وليس من المجلس مجتمعا وبالتالي هو معرض للطعن طعنات عدة، وأن القانون صدر دون التشاور مع مجلس الدولة، وهناك نوع من التدليس على الناس عند القول أن مجلس النواب من حقة إصدار القانون، فعلا من حقه وهو الوحيد المخول لذلك ولكن بعد التشاور الملزم مع مجلس الدولة”، بحسب قوله.

وأضاف: “هناك مدة زمنية تقتضيها الانتخابات وفق القانون وهي ثلاث أشهر وبالتالي سيكون القانون يناقض نفسه بعد يوم 26 سبتمبر، وفي كل الأحوال القانون يصلح نقطة انطلاق وكنا نتمنى من البرلمان القيام بكافة الإجراءات بشكل سليم حتى يكون هناك قانون يحوز قبول الأغلبية، لأن قانون انتخاب غير توافقي يفتح باب الصراع مجددا”، بحسب قوله.

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