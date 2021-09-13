أهالي “ربيانة” يطالبون بحق تمثيلهم في البرلمان المقبل

طالب أهالي بلدية ربيانة بتمثيل منطقتهم في البرلمان الليبي القادم، بعدد مقاعد مناسب أسوة بباقي البلديات في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات عماد السايح، مع وفد من أعيان ومشائخ التبو يوم الأحد بمقر المفوضية بطرابلس، نقل خلاله الوفد مطالبات أهالي بلدية ربيانة التي “استحدثت مؤخرًا” بتمثيلهم في البرلمان، بالإضافة لبحث سبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض البلدية.

وأكد الوفد دعمهم لجهود المفوضية الرامية لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر.

يُشار إلى أن منطقة ربيانة الواقعة جنوب شرق البلاد، والتي تسكنها عائلات تنحدر من قبيلة التبو تعاني نقصًا حاداً في الخدمات ومشاكل تنموية.

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