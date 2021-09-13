أمريكا ودول أوروبية تحث كافة الأطراف على إجراء الانتخابات في موعدها

حثت سفارات أمريكا وعدة دول أوروبية اليوم في بيان لها، جميع الجهات الفاعلة الليبية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ال24 من ديسمبر، تلك دعوات دولية تعزز المساعي المحلية للوصول بالبلاد إلى ضرب موعد مع الديمقراطية.

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