“مطار معيتيقة”: تونس تمنع حاملي جواز السفر الليبي من دخول أراضيها

نبّهت سلطات مطار معيتيقة المسافرين الليبيين الذين يقصدون تونس عبر مطارات خارجية، أن السلطات التونسية تقوم بمنع المسافرين الليبيين الحاملين للجوازات الوطنية من دخول أراضيها.

وأوضحت سلطات المطار عبر حسابها على الفيس بوك، أن المنع يشمل كذلك المواطنين الليبيين الحاصلين على تصريح إقامة بتونس، عقب تعطيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مع استمرار إغلاق الحدود البرية.

يُشار إلى أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن عقب زيارة الدبيبة لتونس الأسبوع الماضي، عزم البلدين استئناف فتح الحدود بينهما، بعد التوافق على بروتوكول طبي مشترك بين الجانبين بعد تصاعد حدة التوتر على خلفية تبادل الاتهامات حول دعم الإرهاب.

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