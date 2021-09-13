رئيس وزراء مالطا: الليبيون سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في ديسمبر ويجب ألا يكون هناك أي تدخل أجنبي

قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، اليوم الأحد، إن قطاعي الصحة والطاقة المتجددة الليبيين مجالان توجد فيهما فرص استثمارية متنوعة للشركات المالطية.

وأشار، في مقابلة مع إذاعة الحزب، نقلها موقع ” newsbook” المالطي، إلى زيارة الوفد الليبي لمالطا، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، حيث تعهد البلدان في مؤتمر صحفي مشترك، يوم الجمعة، بتعزيز العلاقات بينهما.

ولفت إلى أن الهجرة كانت موضوعا ثانويا في الجولة الأخيرة من المحادثات، حيث ركز البلدان على الصحة والتعليم والتدريب والاستثمار، موضحا أن بلاده جنت ثمار المحادثات الثنائية السابقة حول الهجرة حيث تم تسجيل انخفاض أعداد المهاجرين خلال هذا الصيف.

وأشار إلى أنه على الرغم من تنامي هذه ظاهرة الهجرة خلال السنوات الماضية، فقد وصل عدد أقل من طالبي اللجوء إلى مالطا.

وأكد أن ليبيا أن لا تعتبر ميناءً آمناً للإنزال، مشيرا إلى تقرير أصدرته العام الماضي، الأمم المتحدة، قالت فيه إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ليست ميناءً آمناً للاجئين وطالبي اللجوء الذين يُعادون إليها، فيما يُحظر على أي دولة، وفقًا للقانون الدولي، إعادة طالبي اللجوء إلى دولة قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.

وأكد أن المحادثات بشأن ليبيا لا تتعلق فقط بـ”الهجرة غير الشرعية”، مشيرا إلى أن السلطات الليبية تعتبر أنها ضحية.

ورأى أن مالطا وليبيا تشتركان في مبدأ مشترك، قائلاً إن البلد الذي مزقته الحرب بحاجة إلى الاستقرار، وبدون سلام في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، لن تكون أوروبا في حالة راحة.

وأضاف أن الاستقرار عامل حاسم في ليبيا، مذكّرا بأن الليبيين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في ديسمبر.

وأكد أن مالطا تؤمن بليبيا وأي إصلاحات تقوم بها يجب أن تكون بقيادة وملكية ليبية، مشددا على أنه لا يجب أن يكون هناك أي تدخل أجنبي إذا كان المجتمع الدولي يريد أن تنجح عملية التغيير السلمي.

وقال إن مالطا تهدف إلى أن تكون واحدة من أولى الدول، إن لم تكن الأولى، التي تفتح أبوابها للطلاب والأسر والشركات الليبية الذين يرغبون في الاستثمار بها، مضيفا “ليبيا بلد مليء بالفرص”.

ونوه بأن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بشأن الرحلات الجوية المباشرة، وأن الاتصال الجوي بين البلدين أمر بالغ الأهمية، مؤكدا: “لقد وعدنا ليبيا بأن نكون صوتها داخل الاتحاد الأوروبي، وقد أوفينا بوعدنا”.

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