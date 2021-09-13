وزير المالية: تأخر الميزانية عطل مخصصات الإفراجات الحكومية

قال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد المبروك، ‏إن تأخر الميزانية، هو ما عطل مخصصات الإفراجات الحكومية ‏حتى الآن.‏

وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخدمة ‏المدنية، عبد الفتاح خوجة، أن اجتماع مجلس رئاسة الوزراء تم ‏تناول موضوع الإفراجات على موظفي الدولة المحالة من قبل لجنة ‏الإفراجات في وزارة الخدمة المدنية، بعدد 17 ألف و500 موظف، ‏كذفعة أولى.‏

وذكر أن “وزارة المالية تمويلية بطبيعتها، ونظرا لتأخر اعتماد ‏الميزانية العامة، والتي تضمنت تخصيص مبلغ مالي في حدود ‏‏700 مليون دينار، لتغطية الإفراجات المالية، والمتوقع أن يصل ‏عددهم 58 ألف موظف، وسنعمل على توفير المخصصات المالية ‏لهذه الإفراجات”.‏

وكشف أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، طلب ‏من الوزارة، إخراج هذه المخصصات للموظفين العاملين في القطاع ‏العام في الدولة، لافتا إلى أن وزارة المالية ستقوم بدورها، من خلال ‏عملية المطابقة لعدم حدوث أي ازدواجية في عملية الصرف، ‏وإحالة الموضوع لمجلس الوزراء لتخصيص الأموال اللازمة لهذه ‏الإفراجات.‏

وأردف بقوله “نقوم بجهد كبير في أزمة الإفراجات، ونتمنى قبل ‏نهاية العام أن يكون مسألة الإفراجات قد انتهت تماما، ونطالب ‏المواطنين بالصبر علينا قليلا لأننا نعمل على معالجة هذه القضية ‏لجميع من تشملهم قرارات الإفراجات”.‏

وأتم بقوله “التأخر في اعتماد الميزانية سبب أزمة كبيرة في اعتماد ‏الإفراجات، ونتمنى من مجلس النواب اعتماد الميزانية حتى نتمكن ‏من تحقيق أهداف حكومة الوحدة الوطنية”.‏

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