وزير الخدمة المدنية: أنهينا مراجعة حالات 400 ألف موظف يمكن أن تطبق ‏عليها الإفراجات الإدارية

قال وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالفتاح خوجة، إن الوزارة أنهت كافة الإجراءات الفنية لإنهاء أزمة الإفراجات الإدارية.
وأوضح خوجة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية، خالد المبروك، أنه فيما يخص موضوع الافراجات فبناء على توجيهات رئيس الحكومة قامت وزارة المالية بتخصيص مبلغ 700 مليون دينار لتضمينها في الميزانية.
ولفت إلى أنه نظرا لعدم اعتماد الميزانية فلقد تأخرت عملية إتمام هذه الافراجات وتسييلها في حسابات الموظفين، كما تم في هذا الاطار تشكيل لجنة وزارة مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية لدراسة ملفات الإفراجات ومدى صحتها من الناحية الفنية والتأكد من عدم الازدواجية.
وكشف أن الوزارة وافقت على استصدار قرار بإعتبار 23 حالة لمن فقدوا حياتهم أثناء تأدية الواجب شهداء للواجب وفق احكام القانون رقم 12 لعام 1991.
وذكر أن مهتهم في وزارة الخدمة المدنية هي التأكد من شروط القانونية، لشغل الوظيفة العامة ووجود مناخ وظيفي للوحدة الإدارية التي تستحق الإفراجات، أما بالنسبة لصرف الإفراجات نفسها فهي أمور مسندة إلى وزارة المالية.
وأكد خوجة أنه تم إنجاز ما يقارب من 300 وحدة إدارية بعدد ما يقارب 400 ألف موظف، وتم تطبيق عليهم الشروط القانونية للإفراج، أما فيما يخص الشروط الفنية والمالية فهي من اختصاص وزارة المالية، لتوفير التغطية المالية اللازمة للإفراج عن تلك الأموال.
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