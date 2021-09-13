وزير الخدمة المدنية: أنهينا مراجعة حالات 400 ألف موظف يمكن أن تطبق ‏عليها الإفراجات الإدارية

قال وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالفتاح ‏خوجة، إن الوزارة أنهت كافة الإجراءات الفنية لإنهاء أزمة ‏الإفراجات الإدارية.‏

وأوضح خوجة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية، خالد ‏المبروك، أنه فيما يخص موضوع الافراجات فبناء على توجيهات ‏رئيس الحكومة قامت وزارة المالية بتخصيص مبلغ 700 مليون دينار ‏لتضمينها في الميزانية.‏

ولفت إلى أنه نظرا لعدم اعتماد الميزانية فلقد تأخرت عملية إتمام ‏هذه الافراجات وتسييلها في حسابات الموظفين، كما تم في هذا ‏الاطار تشكيل لجنة وزارة مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة ‏المدنية والمالية لدراسة ملفات الإفراجات ومدى صحتها من الناحية ‏الفنية والتأكد من عدم الازدواجية‎.‎

وكشف أن الوزارة وافقت على استصدار قرار بإعتبار 23 حالة ‏لمن فقدوا حياتهم أثناء تأدية الواجب شهداء للواجب وفق احكام ‏القانون رقم 12 لعام 1991.‏

وذكر أن مهتهم في وزارة الخدمة المدنية هي التأكد من شروط ‏القانونية، لشغل الوظيفة العامة ووجود مناخ وظيفي للوحدة الإدارية ‏التي تستحق الإفراجات، أما بالنسبة لصرف الإفراجات نفسها فهي ‏أمور مسندة إلى وزارة المالية.‏

وأكد خوجة أنه تم إنجاز ما يقارب من 300 وحدة إدارية بعدد ما ‏يقارب 400 ألف موظف، وتم تطبيق عليهم الشروط القانونية ‏للإفراج، أما فيما يخص الشروط الفنية والمالية فهي من اختصاص ‏وزارة المالية، لتوفير التغطية المالية اللازمة للإفراج عن تلك ‏الأموال.‏

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