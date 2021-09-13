المقري: أردوغان يتبجح بحديثه عن توسع تركيا في ليبيا وسينتفض الشعب الليبي ضده وستساند الشعب قوات الجيش الليبي

أكد المحلل السياسي عبدالله ميلاد المقري، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تبجح في تصريحاته الأخيرة، بحديثه عن توسع تركيا من ليبيا إلى القوقاز.
وأوضح المقري في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أردوغان يشير في تصريحاته إلى أن تمدد تركيا في هذه المناطق، بغرض استعمال السلاح والاعتماد على المنتجات التركية الرخيصة في هذه البلاد.
ولفت إلى أن الجانب الاستعماري التركي يريد تدمير المنتجات العربية، وخاصة في الدول العربية التي تمتلك وفرة في الأيدي العاملة، وبالأخص مصر وتونس.
وتطرق إلى أنه “يعلم أردوغان وجيشه وسلاحه ومرتزقته أنه ما كان يستطيع تدنيس التراب الليبي، لولا العملاء الذين مكنوه من تدنيس التراب الليبي، وهم أنجس من كافة جنوده وخنازيره، وكل من يقدم الدعم لإطالة مكوث تلك القوات في أرضنا العزيزة”.
وتحدث عن أنه “سينتفض الشعب الليبي ضد هذا الوجود الاستعماري التركي، وستسانده قوات الجيش الليبي، التي ستكون حزاما استراتيجيا لمنعه ومقاتليه من أي محاولة تقوده جنوبا وشرقا، الذي حاول أن يصل فيه إلى أبعد من، للوصول إلى الحقول النفطية، وليمتد إلى وسط إفريقي، بدعم من تنظيم الإخوان الإرهابي في المنطقة، وهو الداعم له مع إمارة قطر المجرمة في حق العروبة”.
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