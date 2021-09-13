المقري: أردوغان يتبجح بحديثه عن توسع تركيا في ليبيا وسينتفض الشعب الليبي ضده وستساند الشعب قوات الجيش الليبي

أكد المحلل السياسي عبدالله ميلاد المقري، أن الرئيس التركي، ‏رجب طيب أردوغان، تبجح في تصريحاته الأخيرة، بحديثه عن ‏توسع تركيا من ليبيا إلى القوقاز.‏

وأوضح المقري في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيس بوك”، أن أردوغان يشير في ‏تصريحاته إلى أن تمدد تركيا في هذه المناطق، بغرض استعمال ‏السلاح والاعتماد على المنتجات التركية الرخيصة في هذه البلاد.‏

ولفت إلى أن الجانب الاستعماري التركي يريد تدمير المنتجات ‏العربية، وخاصة في الدول العربية التي تمتلك وفرة في الأيدي ‏العاملة، وبالأخص مصر وتونس.‏

وتطرق إلى أنه “يعلم أردوغان وجيشه وسلاحه ومرتزقته أنه ما كان ‏يستطيع تدنيس التراب الليبي، لولا العملاء الذين مكنوه من تدنيس ‏التراب الليبي، وهم أنجس من كافة جنوده وخنازيره، وكل من يقدم ‏الدعم لإطالة مكوث تلك القوات في أرضنا العزيزة”.‏

وتحدث عن أنه “سينتفض الشعب الليبي ضد هذا الوجود ‏الاستعماري التركي، وستسانده قوات الجيش الليبي، التي ستكون ‏حزاما استراتيجيا لمنعه ومقاتليه من أي محاولة تقوده جنوبا ‏وشرقا، الذي حاول أن يصل فيه إلى أبعد من، للوصول إلى الحقول ‏النفطية، وليمتد إلى وسط إفريقي، بدعم من تنظيم الإخوان ‏الإرهابي في المنطقة، وهو الداعم له مع إمارة قطر ‏المجرمة في حق العروبة”.‏

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